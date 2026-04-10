Il ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica ha annunciato che il taglio delle accise ha un costo di un miliardo di euro al mese. Ha specificato che la decisione sulla proroga di questa misura sarà presa entro la fine del mese. La questione è stata discussa anche in un confronto sulla politica estera, senza ulteriori dettagli sui contenuti di tale discussione.

Il ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ha dichiarato che il taglio delle accise costa un miliardo al mese e la proroga verrà valutata a fine mese. Il ministro dell’Interno Piantedosi ha avvertito che la minaccia eversiva è reale. Servizio di Augusto Cantelmi RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Confronto su politica estera e taglio accise

Leggi anche: Risiko politica estera riaccende distinguo maggioranza su sanzioni a Putin

Il fact checking su Trump, cosa non torna nel discorso del tycoon: su economia, politica interna ed estera, alcuni numeri sembrano contraddirloDall’inarrestabile "Golden Age" degli Stati Uniti alla chiusura del confine con il Messico , passando per la distruzione del programma nucleare...

Confronto su politica estera e taglio accise

Argomenti più discussi: L’ipotesi delle primarie sta già creando problemi al centrosinistra; Giorgia Meloni: un no ti riaccende ovvero il Governo va avanti; Bonelli a Meloni: trasformata l’Aula in un comizio, avete fallito su energia, referendum, politica estera; Europa e tensioni globali: a Bra il confronto tra studenti e esperti.

Iran, Renzi: confronto Meloni-opposizioni è il minimoRoma, 13 mar. (askanews) - Che ci debba essere un confronto continuo sulla politica estera tra governo e opposizioni mi sembra il minimo, noi al governo convocavamo i capigruppo e segretari di ... notizie.tiscali.it

#Controsenso: Il primo confronto parlamentare post-referendum certifica la crisi di nervi nel "campo largo". Mentre Giorgia Meloni veste i panni del leader navigato scegliendo accuratamente il proprio avversario, Elly Schlein si ritrova a camminare su un terren - facebook.com facebook

Proficuo incontro con il CEO di @BaykarTech , @haluk Bayraktar. Un confronto costruttivo, che segue quello avuto in occasione della mia recente visita istituzionale ad Ankara e che ha consentito di esaminare i primi risultati di @PiaggioA, approfondendo le p x.com