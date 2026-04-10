Domenica 12 aprile 2026 alle 20:45 si svolgerà una partita di Serie A tra Como e Inter. La sfida rappresenta uno dei momenti principali del turno, attirando l’attenzione degli appassionati. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e le quote sono state pubblicate dai principali operatori di scommesse sportive. I pronostici indicano una partita equilibrata, con diverse opzioni di scommessa disponibili.

Il big match della prossima giornata di Serie A è senza dubbio quello in programma domenica sera tra Como e Inter. I nerazzurri hanno approfittato dello scontro diretto tra Napoli e Milan per balzare a +7 e ora devono solo gestire l’ampio margine di vantaggio per laurearsi campioni d’Italia. La formazione di Cristian Chivu è. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Como-Inter (domenica 12 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Inter-Roma (domenica 05 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiUno dei big match della trentunesima giornata del campionato di Serie A è senza dubbio quello in programma domenica sera a San Siro tra Inter e Roma.

Inter-Roma (domenica 05 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, convocati, quote, pronosticiUno dei big match della trentunesima giornata del campionato di Serie A è senza dubbio quello in programma domenica sera a San Siro tra Inter e Roma.

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