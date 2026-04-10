Chiediamo troppo e troppo presto ai bambini E sui disturbi dell’apprendimento l’ansia dei genitori rischia di amplificare i problemi INTRERVISTA a Ludovica Isotta Turchetti

In un'intervista, Ludovica Isotta Turchetti ha affrontato il tema dell'attenzione ai disturbi dell’apprendimento e del ruolo della logopedia nelle scuole. Ha sottolineato come si chieda troppo e troppo presto ai bambini e come l’ansia dei genitori possa peggiorare i problemi. Il dibattito si concentra sulla necessità di trovare un equilibrio tra diagnosi e intervento, evitando allarmismi eccessivi.

Il ruolo della logopedia nella scuola è oggi al centro di un dibattito sempre più ampio. Tra maggiore attenzione ai disturbi dell’apprendimento e rischio di eccessivo allarmismo, diventa fondamentale comprendere il giusto equilibrio. Nella rubrica “I Protagonisti” di Orizzonte Scuola, la logopedista Ludovica Isotta Turchetti propone una riflessione concreta e controcorrente. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it