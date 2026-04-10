Carlo Pernat | L’enfisema mi ha cambiato la vita Ho una bombola con me faccio il manager da casa

Carlo Pernat ha condiviso la propria esperienza di vita, spiegando come l’enfisema abbia cambiato le sue abitudini, obbligandolo a portare con sé una bombola di ossigeno e a lavorare da casa come manager. In un’intervista a Fanpage.it, ha commentato la situazione attuale della MotoGP, parlando della crescita di Aprilia, delle difficoltà di Ducati e delle nuove gerarchie in pista, con particolare attenzione a Marquez e Bastianini.

Carlo Pernat si racconta a Fanpage.it analizza la MotoGP tra Aprilia in crescita, Ducati in difficoltà e un mercato già deciso: focus su Marquez, Bastianini e le nuove gerarchie. 🔗 Leggi su Fanpage.it Si parla di: Carlo Pernat: L’enfisema mi ha cambiato la vita. Ho una bombola con me, faccio il manager da casa. Carlo Pernat: L’enfisema mi ha cambiato la vita. Ho una bombola con me, faccio il manager da casaCarlo Pernat si racconta a Fanpage.it analizza la MotoGP tra Aprilia in crescita, Ducati in difficoltà e un mercato già deciso: focus su Marquez, Bastianini ... fanpage.it MotoGp, Pernat: 'Bagnaia via da Ducati? Fa bene, tira un'aria pesantissima, è finita'Il mercato MotoGP è in fermento: molti piloti hanno già accordi per il futuro nonostante la stagione sia appena inizata. auto.everyeye.it