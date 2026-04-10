Cade con la bici tra le auto in sosta vietata al mercato a Milano e viene travolta | morta Carmina Spagnolo

Nella mattinata del 9 aprile, una donna è deceduta dopo essere stata investita da un’auto in via Pisanello a Milano. La vittima, che stava pedalando in bicicletta, è caduta tra le vetture in sosta vietata nel mercato locale e ha subito l’impatto fatale. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi e le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell’incidente.

Carmina Spagnolo è morta nella mattinata del 9 aprile dopo essere stata travolta da un'auto in via Pisanello a Milano. La 79enne era appena caduta con la bici tra le auto in sosta vietata per il mercato rionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it Si parla di: Cade con la bici tra le auto in sosta vietata al mercato a Milano e viene travolta: morta Carmina Spagnolo. Cade con la bici tra le auto in sosta vietata al mercato a Milano e viene travolta: morta Carmina SpagnoloCarmina Spagnolo è morta nella mattinata del 9 aprile dopo essere stata travolta da un'auto in via Pisanello a Milano ... fanpage.it Ciclista investita dopo una caduta: Carmina Spagnolo scivola sull’asfalto e viene travolta da un’autoMilano, la donna è morta a due passi da casa, vittima di una tragica carambola in via Pisanello. Incidente simile in piazza Morbegno ... ilgiorno.it