Bari sold out per Renato Zero | una folla senza età conquista il Palaflorio

Il Palaflorio di Bari ha registrato il tutto esaurito per le quattro serate con Renato Zero, che si esibirà con il progetto intitolato L’Orazero. La partecipazione ha coinvolto persone di diverse età, creando una grande affluenza di pubblico che ha riempito lo spazio dedicato all’evento musicale. I biglietti sono stati venduti completamente prima dell’inizio delle serate, confermando il successo dell’artista nel capoluogo pugliese.

Il Palaflorio di Bari si prepara a ospitare quattro serate di musica intensa con il progetto intitolato L’Orazero, portando sul palco Renato Zero. La richiesta è stata tale da provocare il completo esaurimento dei posti disponibili per tutte le date previste, confermando l’attrazione di un pubblico estremamente vasto e diversificato che si accalca davanti all’ingresso per non perdere l’occasione di assistere al passaggio del cantautore. Un legame generazionale che sfida il tempo. Le code che si snodano fuori dal palazzetto raccontano una storia di fedeltà che attraversa decenni. Tra i presenti, molti non vivono la loro prima esperienza con l’artista, testimoniando come il legame con le sue opere sia rimasto saldo nel corso degli anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bari, sold out per Renato Zero: una folla senza età conquista il Palaflorio Blanco in concerto a Bari con “Il primo tour nei palazzetti”: due date al Palaflorio“Il primo tour nei palazzetti” di BLANCO, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti tra aprile e maggio 2026, continua ad... Renato Zero a Eboli, il 4 aprile al PalaSele lo show è sold outTempo di lettura: 2 minutiRenato Zero approda sabato 4 aprile al PalaSele di Eboli, con il suo OraZero in tour. Temi più discussi: Renato Zero in concerto a Bari: c'è la quarta data; Renato Zero, la scaletta dei concerti 2026 di Bari; Renato Zero a Bari, tre ore di canzoni ed emozioni: quattro date ad aprile (e tre sono sold out); Renato Zero, al via i quattro concerti a Bari: ecco la scaletta dei brani. Scatta «L’OraZero», Bari in delirio per il poker di date per Renato ZeroIl Palaflorio attende il cantautore romano dall’8 al 12 aprile con una scaletta di hit. Durante lo show incursioni di Luca Ward e Gabriele Lavia ... lagazzettadelmezzogiorno.it Renato Zero, al via i quattro concerti a Bari: ecco la scaletta dei braniÈ tutto pronto all’Ora Zero. Da stasera partirà il poker di date di Renato Zero al Palaflorio di Bari: quattro serate - di cui tre sold out - che confermano il legame con i sorcini pugliesi. Si pa ... bari.repubblica.it Fuori scaletta a Bari, Renato Zero emoziona con “Una vita fa” al pianoforte Un momento speciale dedicato a Vanoni, Paoli e Bonaccorti. Guarda il video - facebook.com facebook