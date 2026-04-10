Negli ultimi mesi, si sono moltiplicati i segnali che indicano un rafforzamento della presenza cinese nel Caucaso, in particolare attraverso iniziative legate ai pagamenti e all’uso del renminbi. Diverse banche e istituzioni finanziarie stanno adottando strumenti e accordi per facilitare transazioni in valuta cinese, aumentando così l’uso di questa moneta nella regione. Questi sviluppi si verificano senza grande attenzione mediatica, ma rappresentano un passo importante nelle relazioni economiche tra la Cina e questa area geografica.

Al di fuori dalla luce dei riflettori, la Cina continua a espandere silenziosamente la propria influenza nella regione caucasica, preferendo alle basi militari e alle pressioni esplicite l’uso di banche, sistemi di pagamento, investimenti in renminbi e strumenti finanziari alternativi a quelli dominati dall’Occidente. È questo il quadro che emerge da un’analisi della Jamestown Foundation, che ricostruisce i filoni attraverso cui Pechino starebbe ampliando la propria presenza economico-finanziaria in Georgia, in Azerbaigian e, anche più lentamente, in Armenia. Una strategia che ha sì un valore economico, ma anche il chiaro obiettivo geopolitico di ridurre la dipendenza regionale dal dollaro e dalle infrastrutture finanziarie occidentali. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Banche, renminbi e pagamenti. L’impronta cinese in Caucaso continua ad espandersi

I 40 anni di Dragon Ball, da manga a fenomeno globale: un universo sconfinato che continua a espandersiQuarant’anni dopo il debutto sulle pagine di Weekly Shonen Jump, Dragon Ball è molto più di un manga cult: è un universo narrativo che non ha mai...

La candidata sindaca nuota in una buca stradale: “Non ci sono orari di apertura né manutenzione, eppure continua a espandersi”La candidata sindaca con Alleanza Democratica (DA) a Johannesburg, Helen Zille, ha deciso di sollevare un problema della città in chiave ironica.

Temi più discussi: I limiti del renminbi e il paradosso delle stablecoin al casello di Hormuz; La PBOC fissa il tasso di riferimento USD/CNY a 6,8880 rispetto al precedente 6,9025; Stablecoin | lo studio che smonta il timore delle banche sul credito.

Bonifici bloccati ad aprile, ritardi nei pagamenti: cosa accade a pensioni e stipendiStop ai bonifici dal 3 al 6 aprile per la manutenzione Target2: possibili ritardi su stipendi e pagamenti tra aziende ... quifinanza.it

Blocco dei bonifici ad aprile, possibili ritardi su stipendi e pagamentiLa sospensione del sistema Target2 comporterà problemi nella comunicazione e nella spedizione di denaro via bonifici tra le banche ad aprile ... quifinanza.it

Il gruppo, alle prese con il rallentamento del lusso, si prepara a negoziare con le banche una ristrutturazione di circa 450 milioni di euro di debito - facebook.com facebook

#Banche europee, perché è il momento di rientrare: le azioni da comprare secondo #Citi x.com