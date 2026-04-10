I dati Auditel della prima serata di ieri, 10 aprile 2026, mostrano come la fiction con Claudio Bisio abbia attirato l’attenzione del pubblico, mentre il film “Stanno tutti invitati” ha ottenuto buoni ascolti. In televisione sono andati in onda anche i programmi di Pio e Amedeo, già visibili in prima serata. La serata televisiva ha visto quindi diverse proposte, con risultati variabili di ascolto tra i programmi trasmessi.

Gli ascolti tv di ieri sera, giovedì 9 aprile 2026, vedono lo scontro tra una nuova fiction di Rai 1, Uno sbirro in Appennino, con protagonista Claudio Bisio, il programma condotto su Canale 5 da Pio e Amedeo, Stanno tutti invitati, approfondimenti, film d’azione e intrattenimento. Scopriamo tutti i dati Auditel della prima serata. Ascolti tv ieri sera 10 aprile 2026, il debutto di Uno sbirro in Appennino Ieri sera ha debuttato la fiction Uno sbirro in Appennino con i primi due episodi. La nuova serie Rai si è scontrata con programmi di punta come Ore 14 Sera, Dritto e Rovescio, Stanno tutti invitati. I dati sugli ascolti tv escono dopo le ore 10. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ascolti tv ieri sera 10 aprile 2026, Uno sbirro in Appennino debutta contro Stanno tutti invitati, i dati Auditel della prima serata

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