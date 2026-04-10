Ascolti TV 10 Aprile 2026 | i dati Auditel della prima serata

Nella serata del 10 aprile 2026 sono stati resi noti i dati ufficiali di ascolto televisivo dalla prima serata. Gli ascolti includono le percentuali di share e il numero di spettatori presenti davanti allo schermo durante le diverse trasmissioni trasmesse. I dati sono stati pubblicati ogni mattina e riguardano le performance delle principali emittenti in quella fascia oraria.

Ascolti TV 10 Aprile 2026 – Stai cercando chi ha vinto ieri sera in tv? Sei nel posto giusto. Ogni mattina pubblichiamo i dati Auditel ufficiali della prima serata, con le percentuali di share e il numero di spettatori. I dati di venerdì 10 aprile 2026 saranno disponibili intorno alle ore 10:00 di domani mattina: aggiorna questa pagina per trovarli aggiornati. In breve. Vincitore prima serata: Programma ( Canale ) — spettatori spettatori ( share% ). Podio: 2° 3°. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. Indice. In breve. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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