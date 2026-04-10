Angela Esposito scomparsa a Licola da 10 giorni Gli appelli per ritrovarla

Da circa dieci giorni, si cerca Angela Esposito, scomparsa il primo aprile a Licola, frazione di Giugliano, nella provincia di Napoli. La sua assenza ha portato a numerosi appelli pubblici e richieste di informazioni da parte delle autorità e dei familiari. Le ricerche sono ancora in corso e nessuna traccia è stata ancora trovata. La polizia sta indagando per capire le circostanze della sparizione.

Angela Esposito è scomparsa lo scorso 1°aprile a Licola, frazione di Giugliano, nella provincia di Napoli. I vicini di casa hanno presentato denuncia ai carabinieri, che hanno avviato le indagini. 🔗 Leggi su Fanpage.it Temi più discussi: Non si hanno più notizie di Angela: scomparsa da più di una settimana, ricerche in corso; Angela Esposito, scomparsa a Licola da 10 giorni. Gli appelli per ritrovarla; Sparita da una settimana da Licola: non si hanno più notizie di Angela; Angela sparita nel nulla a Licola, l’appello dei conoscenti: Aiutateci a trovarla. Angela Esposito, scomparsa a Licola da 10 giorni. Gli appelli per ritrovarlaSono giorni di apprensione a Licola, frazione costiera del Comune di Giugliano, nella provincia di Napoli, per le sorti di Angela Esposito, una donna di 52 anni della quale non si hanno notizie da 10 ... fanpage.it Non si hanno più notizie di Angela: scomparsa da più di una settimana, ricerche in corsoDall’1 aprile nessuno l'ha più vista, per questo un conoscente, preoccupato per la sua assenza, ha sporto denuncia di scomparsa. I Carabinieri hanno controllato la sua abitazione, dove è rimasta ... napolitoday.it LICOLA MARE: CHE FINE HA FATTO ANGELA Da una settimana non si hanno più notizie di Angela Esposito, 52 anni, sparita nel nulla dal 1° aprile. Angela in zona la conoscono tutti: una donna solida, abituata alle sue camminate nel quartiere, ma da que - facebook.com facebook