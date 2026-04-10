Almanacco | Venerdì 10 aprile | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Venerdì 10 aprile corrisponde al 101° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 274 giorni ancora da trascorrere prima della fine del 2024. In questo giorno, si ricordano eventi storici, compleanni di figure note e si celebra un santo. L’almanacco fornisce anche un proverbio del giorno, offrendo uno spunto di riflessione quotidiana. È un momento in cui si può ripercorrere la storia e le tradizioni legate a questa data.

Venerdì 10 aprile è il 101° giorno del calendario gregoriano. Mancano 274 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Santa Maddalena di CanossaProverbio di AprileL'acqua d'aprile, il bue ingrassa, il porco uccide, e la pecora se ne ride.Accadde oggi1606 - Fondazione della Virginia Company of. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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