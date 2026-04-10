Allenarsi all'aperto offre numerosi benefici per il corpo e la mente, ma per rendere l’esperienza più efficace e confortevole è importante avere con sé alcuni accessori essenziali. Un kit ben attrezzato può includere elementi come tappetini, borracce e abbigliamento adeguato, utili per affrontare diverse condizioni climatiche e migliorare le sessioni di esercizio. Mantenere l’attrezzatura giusta aiuta a svolgere gli esercizi in modo più sicuro e performante.

Perché allenarsi all'aperto: tutti i benefici Molte persone preferiscono l'outdoor training rispetto alla palestra perché non amano gli ambienti affollati o per “staccare” dopo tante ore passate in ufficio o in ambienti chiusi. La scienza lo conferma: ci sono molte buone ragioni per farlo. Primo tra tutti: il contatto con la natura. Passeggiare nel verde o trascorrere del tempo all'aperto riposa la mente, abbassa i livelli di stress e migliora in generale l'umore, combattendo la stanchezza mentale. Ci sono poi alcuni vantaggi dal punto di vista fisico. Rispetto al tapis roulant, per esempio, la corsa su un sentiero, sulla sabbia o sulla strada obbliga i muscoli a uno sforzo maggiore per adattarsi alla superficie irregolare, migliorando la propriocezione e la stabilità. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Allenarsi all'aperto: i benefici e gli accessori indispensabili

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