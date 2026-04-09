Verso il Vinitaly | il Gambero rosso segnala i calici da non perdere

Sabato a Verona prende il via il Vinitaly, la principale fiera dedicata ai vini italiani, che vede la partecipazione di numerose aziende provenienti da Pesaro e dalle Marche. L’evento è uno dei momenti più attesi nel settore vinicolo e riunisce produttori, distributori e appassionati da diverse regioni. Nel corso della manifestazione, il Gambero Rosso ha indicato alcuni calici che non si possono perdere, attirando l’attenzione di visitatori e operatori.

PESARO Si apre sabato a Verona il Vinitaly, la rassegna dei vini italiani a cui partecipano tante aziende pesaresi e marchigiane. Pierpaolo Rastelli, curatore per le Marche della Guida ai vini del Gambero rosso, che posto occupano le Marche nell’Italia del vino? "Non hanno un ruolo centrale come regioni di tradizione più solida e profonda come Piemonte, Toscana e Veneto ma si collocano a un livello piuttosto alto grazie a una concomitanza di fattori. La Regione ha un tessuto produttivo fatto di aziende medio-piccole con una diffusa produzione di alta qualità, spesso appoggiata a un modo di fare autenticamente artigiano. Difficile bere male o vini massificati quando ci si affida a un marchigiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Verso il Vinitaly: il Gambero rosso segnala i calici da non perdere Leggi anche: La Lombardia si racconta nei calici al Vinitaly Guida Oli 2026 Gambero Rosso, da Agresti 1902 oli “eccezionali, emozionanti, eccellenti”Il Gambero Rosso premia gli oli extravergini Itrana in purezza della società agricola pontina Agresti 1902, definendoli “eccezionali, emozionanti,... Temi più discussi: Verso il Vinitaly: il Gambero rosso segnala i calici da non perdere; Vinitaly, il Fvg punta sulle Connessioni d’eccellenza: lo stand e gli appuntamenti; Verso Vinitaly 2026: Giappone, Brasile, Cina, Vietnam, la nuova geografia del vino che fa bene alle cantine; Osservatorio Nazionale del Turismo del Vino: a Vinitaly l’impegno di Città del Vino per il 21° Rapporto. Arriva il Vinitaly: tutto quello che c’è da sapere su trasporti, viabilità, divieti e parcheggiVinitaly a Verona: tutto quello che c'è da sapere su trasporti, viabilità, divieti e parcheggi. Pronti anche i bus navetta Atv ... veronaoggi.it Verso Vinitaly 2026: Giappone, Brasile, Cina, Vietnam, la nuova geografia del vino che fa bene alle cantineAll’evento di Verona dal 12 al 15 aprile operatori da 130 Paesi. È l’occasione per testare la conquista di altri mercati Bricolo (Veronafiere): «Le difficoltà saranno superate». Piero Antinori: «Bene ... corriere.it Verso le 13,30 di oggi i carabinieri della Compagnia di Gallarate hanno fermato a Varano Borghi (Varese) Elia Del Grande, allontanatosi il giorno di Pasqua da Alba. L’uomo era alla guida di una Fiat 500, che risultava rubata vicino al cimitero della frazione Le - facebook.com facebook Verso #MilanUdinese, buone notizie per #Runjaic: due pedine chiave viaggiano verso il rientro #Milan #Udinese #SerieA x.com