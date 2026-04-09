Valentino nuova Colazione alla moda al Caffè del Gioia

Sabato 11 aprile, al Caffè del Gioia, l'associazione GioiAlumni organizza una nuova

Dopo il successo riscosso dagli incontri dedicati a Giorgio Armani, Alexander McQueen e Vivienne Westwood – questi ultimi due curati anche da Eleonora Bagarotti – l'associazione GioiAlumni propone una nuova "Colazione alla moda" al Caffè del Gioia sabato 11 aprile, questa volta dedicata a. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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