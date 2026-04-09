Ultimatum minacce e retromarce Il lato oscuro della forza Trump parla come un re

Il mondo politico internazionale è stato scosso nelle ultime settimane da una serie di dichiarazioni e mosse che hanno alimentato tensioni crescenti. Tra minacce pubbliche, ritiri di accordi e annunci improvvisi, le strategie adottate sembrano indicare una fase di confronto aperto tra le parti coinvolte. Le dichiarazioni di alcuni leader sono state percepite come un ritorno a toni autoritari, suscitando preoccupazioni sulla stabilità globale e sul rispetto degli impegni assunti.

Roma, 9 aprile 2026 – “Two weeks”. Dai dazi alla durata della guerra stimata nel discorso alla Nazione fino al cessate il fuoco in Iran, come un mantra della procrastinazione, le due settimane di Donald Trump ricorrono ogni qualvolta il presidente degli Stati Uniti si trova a fissare un obiettivo o una scadenza temporale. Ultimatum a catena e minacce indicibili intervallati da retromarce, aperture, e annunci di pace e passi avanti nei negoziati poi sfumati: a partire dall’annuncio della morte di Ali Khamenei lo scorso 28 febbraio – definito da Trump “una delle persone più malvagie della storia” – il quadro delle ultime sei settimane di guerra appare in tutta la sua incoerenza dai post pubblicati dal tycoon sul suo social, Truth. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ultimatum, minacce e retromarce. Il lato oscuro della forza. “Trump parla come un re” Champions: il lato oscuro della gloriaQuando la Champions League smette di essere sogno e diventa sospetto: tra arbitraggi discutibili, interessi opachi e tifosi disillusi. Leggi anche: Il lato oscuro della fama: l’infanzia dolorosa di un attore Temi più discussi: Ultimatum, minacce e retromarce. Il lato oscuro della forza. Trump parla come un re; Donald, retromarcia in extremis dopo le minacce. Decisiva la mediazione del Pakistan; Trump, dalla minaccia dell'apocalisse alla tregua: trattativa con l'Iran. Ultimatum, minacce e retromarce. Il lato oscuro della forza. Trump parla come un reEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... quotidiano.net L'ultimatum di Trump all'Iran: quando scade e quanto è seria la sua minaccia di far saltare tutto?Il presidente degli Stati Uniti avverte che una civiltà potrebbe essere sul punto di scomparire se il regime di Teheran non risponderà al suo ultimatum entro martedì sera. Quali sono gli scenari possi ... it.euronews.com Il Messaggero. . Una tregua scattata a 90 minuti dalla scadenza dell’ultimatum che teneva il mondo con il fiato sospeso. Ma chi ha vinto e chi ha perso davvero dopo 5 settimane di guerra Ecco alcuni dati. Elena Giovannini #guerra #iran #usa - facebook.com facebook #omnibus L'attivista iraniana Pegah Moshir Pour commenta la tregua annunciata da Trump e comunicata a Teheran dopo l'accordo prima della scadenza dell'ultimatum x.com