Stanno tutti invitati streaming e diretta tv | dove vedere la seconda puntata

Stasera, giovedì 9 aprile 2026, su Canale 5 viene trasmessa la seconda puntata di

. Questa sera, giovedì 9 aprile 2026, su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Stanno tutti invitati, lo show in tre serate con Pio e Amedeo per festeggiare i 25 anni di carriera del duo foggiano. L’evento è stato registrato nei giorni scorsi alla ChorusLife Arena di Bergamo. Tanti gli ospiti che si alterneranno sul palco. Ma dove vedere Stanno tutti invitati in tv e streaming? Ecco tutte le informazioni. In tv. Appuntamento questa sera, 9 aprile 2026, alle ore 21.30 su Canale 5. Stanno tutti invitati streaming live. Se non siete a casa potete recuperare lo show in qualsiasi momento, anche le singole clip ed esibizioni, attraverso la funzione on demand di Mediaset Infinity, la app gratuita disponibile su pc, smartphone, tablet e smart tv. 🔗 Leggi su Tpi.it

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