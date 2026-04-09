Nel 2026, molte destinazioni si sono affermate come scelte affidabili per chi decide di viaggiare da solo, con un’attenzione particolare alle donne. La ricerca di mete che combinano sicurezza e bellezza è sempre più diffusa tra i viaggiatori indipendenti. Sono state individuate diverse città e regioni che offrono un’esperienza di viaggio in autonomia, senza rinunciare alla tranquillità e alle attrazioni culturali. Questi luoghi rappresentano opzioni popolari per chi desidera esplorare il mondo in modo individuale.

Quali sono i posti migliori per un solo travel? Questa è una domanda che riguarda tutti i generi, ma in particolare le donne: è un tema d’attualità molto esplorato, perché ci si interroga su luoghi e città più sicure per viaggiare da soli e soprattutto da sole. Spoiler, ce ne sono tanti e li scopriremo in questa guida sui solo travel 2026. Dalla Costa Rica alla Norvegia, dalla Spagna alla Scozia, le destinazioni per viaggiare da sole sono molto variegate. 10 mete sicure per un solo travel 2026. Solo travel è un modo elegante per dire che si viaggia da soli o da sole. È un tipo di turismo che è sempre esistito – forse l’esempio più celebre, sebbene non abbia semplici connotazioni turistiche, è il Cammino di Santiago de Compostela – ma oggi presenta dei risvolti fenomenologici interessanti. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

© Robadadonne.it - Solo travel, guida 2026: 10 mete sicure (e bellissime) per il tuo viaggio da sola

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