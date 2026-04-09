riapre il posto di polizia in piazza del duomo

Venerdì 10 aprile alle 9.30 riapre il posto di polizia di piazza del Duomo a Prato. Alla cerimonia prenderanno parte il questore e altri rappresentanti istituzionali. La riapertura segna il ritorno del servizio di sicurezza in quella zona della città, che era stato temporaneamente chiuso. La presenza delle autorità sarà limitata alla cerimonia ufficiale.

Prato, 9 aprile 2026 – Venerdì 10 aprile alle 9.30 riapre il posto di polizia di piazza del Duomo. Alla cerimonia saranno presenti il questore di Prato Marco Basile e i rappresentanti istituzionali. Il posto di polizia era stato chiuso temporaneamente lo scorso anno per consentire la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e adeguamento del locale alle norme di sicurezza ed efficienza del presidio per i servizi istituzionali. Le opere di ristrutturazione, volute dal Questore, sono state realizzate grazie all’impegno del Dipartimento della Pubblica Sicurezza attraverso la sinergia tra la Prefettura e il Comune. "La riapertura del posto... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Riapre il posto di polizia in piazza del DuomoPrato, 9 aprile 2026 – Venerdì 10 aprile alle 9.30 riapre il posto di polizia di piazza del Duomo. Alla cerimonia saranno presenti il questore di Prato Marco Basile e i rappresentanti istituzionali. lanazione.it

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