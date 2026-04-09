Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 9 aprile

Da juventusnews24.com 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali di oggi, giovedì 9 aprile. La rassegna stampa dedicata alla Juventus presenta articoli e approfondimenti pubblicati sui giornali sportivi, offrendo un quadro delle notizie più rilevanti riguardanti la squadra e le sue attività recenti. La selezione include reportage, interviste e analisi che coprono vari aspetti del mondo calcistico.

Di Gregorio Juventus, la Vecchia Signora ha preso una decisione sul portiere: gli aggiornamenti sul futuro dell’estremo difensore Pagnucco: «Playoff? Non vedo l’ora. Sono cresciuto tanto, anche grazie a Guerra» Brambilla: «Playoff con 3 giornate d’anticipo è un grande risultato. Puczka ha piede fuori categoria» Juventus Women, Salvai bomber di scorta delle bianconere: Fiorentina vittima preferita. Il dato Juventus Women, Salvai dopo la Fiorentina: «Sapevamo che non sarebbe stato semplice. Alla ripresa dovremo.» Juventus Women, Canzi dopo la Fiorentina: «Godiamoci la vittoria. Nel primo tempo abbiamo dominato, nel secondo partita equilibrata. Le ragazze sono state brave in una cosa» Juve Primavera, Padoin: «Complimenti ai ragazzi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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rassegna stampa juve primeA Spalletti manca il 9, il Corriere dello Sport in prima pagina: Juve a handicapJuve a handicap recita il titolo di apertura scelto oggi dal Corriere dello Sport in prima pagina. Il quotidiano sportivo romano si focalizza. tuttomercatoweb.com

rassegna stampa juve primeL'apertura di Tuttosport: Spalletti ha firmato. Domani l'atteso annuncio della JuveLuciano Spalletti e la Juventus continueranno l'avventura insieme e rinnoveranno il contratto. Ne è sicuro Tuttosport che oggi in prima pagina. tuttomercatoweb.com

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