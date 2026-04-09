Perché intestino irritabile e reflusso peggiorano in primavera la gastronterologa Zilli | Il cambio routine incide

Con l’arrivo della primavera, molte persone segnalano un peggioramento di problemi gastrointestinali come intestino irritabile, reflusso e gonfiore. La variazione delle temperature e delle abitudini quotidiane può influenzare lo stato di queste patologie. La gastronterologa ha spiegato che il cambio di routine e le alterazioni climatiche incidono sui sintomi, portando a un aumento delle problematiche digestive in questo periodo dell’anno.

Durante il cambio di stagione patologie gastrointestinali come meteorismo, intestino irritabile e gonfiore possono peggiorare. La gastroenterologa Zilli ha spiegato a Fanpage.it come tenerla a bada con l'alimentazione, che ha un ruolo centrale, ma anche non cambiando la routine. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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