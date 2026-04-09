A Pavia, un'operazione della polizia ha portato all'arresto di un uomo di 58 anni. Durante una perquisizione, cercavano armi, ma sono stati trovati anche quantitativi di droga. L'intervento è stato condotto dalla Squadra Mobile, che ha eseguito i controlli nel suo domicilio. L'uomo è stato portato in questura e accusato di detenzione di sostanze stupefacenti e possesso di armi.

Pavia, 9 aprile 2026 – Cercavano armi, hanno trovato droga. I poliziotti della Squadra Mobile, avendo acquisito informazioni sul possibile possesso di armi da fuoco da parte di un uomo di 58 anni, italiano e residente a Pavia, già noto per precedenti tra cui anche reati violenti, hanno proceduto alla perquisizione dell'abitazione. Vere armi non ne sono state trovate, ma sono comunque state sequestrate delle repliche a salve di armi da sparo e da guerra, irregolari perché private dell' obbligatorio tappo rosso per renderle del tutto simili ad armi reali. Inoltre è stato trovato, e posto sotto sequestro, anche un lampeggiante blu, come quelli in uso alle forze dell'ordine, e pure un disturbatore elettronico di frequenze radio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pavia: cercano le armi, trovano anche la droga. Così la polizia ha arrestato un 58enne

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