Paga con QR code al ristorante | vinci premi e un viaggio da 3.000€

Una startup ha lanciato una promozione che coinvolge diversi ristoranti, offrendo premi immediati e la possibilità di vincere un viaggio del valore di 3.000 euro. La proposta prevede di pagare i pasti tramite QR code, con l’obiettivo di incentivare i pagamenti digitali. La campagna rimarrà attiva per un periodo limitato e coinvolge numerosi esercizi convenzionati.

La startup Qodeup ha avviato una promozione che coinvolge numerosi ristoranti partner, offrendo premi immediati e la possibilità di vincere un viaggio attraverso l’utilizzo di pagamenti digitali tramite QR code. L’iniziativa, valida fino alla fine di maggio, permette ai clienti che saldano il conto con carta Mastercard di accedere a vincite istantanee o a un’estrazione finale, trasformando il momento del pagamento in un’opportunità di risparmio e intrattenimento. L’operazione è già operativa in una rete capillare di locali che spaziano da realtà storiche a catene note, tra cui Rossopomodoro, Doppio Malto, Signorvino, Lowengrube, Open Baladin, Berbere, God Save The Food, Assaje, Starita, Edit, Birra e Brace, Fresco Trattoria, La Pergola 2, Lievità, East River, Fratelli la Bufala e People. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Paga con QR code al ristorante: vinci premi e un viaggio da 3.000€ Cosenza: caccia al tesoro con QR code nel centro storicoDomani, sabato 4 aprile alle ore 16:30, il centro storico di Cosenza si trasformerà in un campo di gioco interattivo con la nuova edizione della... Voli interni in cina da marzo obbligo qr code sui sacchetti urinari con certificazione cccquesto testo sintetizza le modifiche normative relative all’integrazione del codice QR nella marcatura e descrive l’impatto operativo. Temi più discussi: Venezia, 45mila pagamenti per ticket di accesso nei primi giorni 2026; Secondo giorno di contributo d'accesso, 19mila paganti per l'ingresso a Venezia; Modello India: una fedeltà funzionale, mobile first, legata ai pagamenti; ‘Parcometro solidale’, chi paga la sosta può fare anche beneficienza. Multe, si cambia Il divieto di sosta ora si paga con il qr codeAddio ai foglietti bianchi e rosa lasciati sotto al tergicristallo con i bollettini postali. I preavvisi lasciati dalla Saronno Servizi, ex municipalizzata che gestisce gli stalli a pagamento in città ... ilgiorno.it Dai parchimetri alle buste paga, esempi pratici di QR code a cui prestare attenzioneFino a qualche anno fa, non era uno strumento digitale molto utilizzato. Poi, complice la pandemia COVID-19, questa tipologia di codice a barre bidimensionale a risposta rapida (Quick Response) è ... giornalettismo.com Orlando accelera, Minnesota paga le assenze x.com Pensioni, bonus per restare al lavoro: più soldi subito in busta paga - facebook.com facebook