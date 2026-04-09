Ora l’anello e poi il matrimonio… Bomba gossip sulla coppia più chiacchierata della tv

Recentemente, le foto pubblicate dal settimanale Nuovo hanno attirato l’attenzione sul duo formato da Sonia Bruganelli e Angelo Madonia. La presenza di un anello e le parole pronunciate dalla coppia hanno sollevato discussioni tra i media e i fan, alimentando voci su una possibile futura cerimonia di nozze. La coppia, nota nel mondo dello spettacolo e della televisione, si trova di nuovo al centro di attenzione pubblica.

Le immagini pubblicate dal settimanale Nuovo hanno rimesso sotto i riflettori Sonia Bruganelli e Angelo Madonia. La coppia appare sorridente, mano nella mano, più affiatata che mai, ma a far scattare il chiacchiericcio è soprattutto un dettaglio: al dito di lei spicca un anello vistoso, uno zaffiro che ha subito acceso le voci su un possibile matrimonio. E così, tra foto e indiscrezioni, il gossip è ripartito a tutta velocità. Del resto, il loro legame non è nato per caso. A raccontarlo era stata la stessa Sonia Bruganelli lo scorso novembre, quando aveva ripercorso in tv l’inizio della relazione con il maestro di ballo. “Io sono andata in un programma televisivo che era Ballando spagnolo e ci siamo conosciuti, è nata una simpatia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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