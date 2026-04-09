Il Milan ha già programmato alcune amichevoli per il prossimo pre-season 2026, tra cui un derby che si giocherà a Perth, in Australia. La squadra sta organizzando le partite estive, con dettagli che verranno annunciati nei prossimi mesi. La tournée prevede incontri contro squadre internazionali, con l’obiettivo di preparare la squadra alla nuova stagione. La data del derby e le altre partite sono ancora da confermare ufficialmente.

I quotidiani sportivi oggi in edicola hanno ricordato come il Milan abbia già programmato la prossima estate di amichevoli: ieri il club rossonero ha lanciato, ufficialmente, il suo Pre-Season Tour 2026. Il Diavolo farà nuovamente tappa in Australia, a Perth, per il terzo anno consecutivo. Nel 2025 il Milan vi ha giocato un'amichevole contro la compagine locale del Perth Glory. Dopo aver provato, nel corso di questa stagione, a disputare lì il match di campionato contro il Como, alla fine il Milan disputerà nella Western Australia un derby amichevole contro l'Inter. Quale migliore occasione per abbracciare tutti i suoi tantissimi... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, programmata già la prossima estate di amichevoli: derby a Perth (Australia)

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