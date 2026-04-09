La stagione della terra rossa riparte da Montecarlo e Sinner c' è

La stagione sulla terra rossa inizia a Montecarlo, con il tennista italiano che partecipa al torneo. La competizione, che si svolge su campi in terra battuta, rappresenta uno degli appuntamenti principali del circuito. L’atleta, che ha già ottenuto risultati importanti in questa stagione, si prepara a scendere in campo per le prime partite ufficiali. I match si svolgono tra gli altri favoriti del torneo, attirando l’attenzione degli appassionati.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Dopo un esordio facile contro Ugo Humbert, Jannik Sinner vola agli ottavi dell'ATP di Montecarlo, dove incontra il numero 53 al mondo Tomáš Machá?. È la terza volta in carriera, con un bilancio di tre vittorie per Sinner. Comincia qui, a Monaco, il cammino sul rosso che porta al Roland Garros, ma soprattutto Sinner qui ha la grande opportunità di tornare numero 1 al mondo. Cosa immediata se vince il torneo, se invece si ferma prima tutto dipende dal risultato di Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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