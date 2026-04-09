Internazionali Roma 2026 al via i biglietti Ground con sconti fino al 20% | scatta la corsa all’acquisto

Sono stati messi in vendita i biglietti Ground per gli Internazionali di Roma 2026, con sconti fino al 20%. La vendita è iniziata da poco e molti appassionati stanno acquistando i biglietti per assistere agli incontri dal vivo. I tagliandi sono disponibili online e rappresentano la principale offerta per chi desidera vivere l’evento in modo diretto, approfittando delle promozioni riservate ai primi acquirenti.

Se stai pensando di vivere da vicino l’atmosfera degli Internazionali BNL d’Italia, sappi che le vendite sono già partite: ieri, 31 marzo, alle ore 12 si è aperta ufficialmente la vendita dei biglietti Ground, tra i più ambiti dagli appassionati perché permettono di entrare nel cuore più autentico del torneo. I biglietti “Ground” degli Internazionali BNL d’Italia sono tagliandi d’ingresso generali e accessibili che permettono l’accesso al Foro Italico e a tutti i campi secondari, incluso lo Stadio Pietrangeli, con posti non numerati. Sono la scelta ideale per girare tra i vari campi e seguire allenamenti e partite di alto livello, esclusi il Centrale e la Grand Stand Arena. 🔗 Leggi su Funweek.it

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L’Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT organizza l’evento dal titolo: “DSAiD – Strumenti DSA e Practice Labs” che si terrà l’8 aprile dalle ore 15:00 in live streaming. Scopri di più: unint.eu/eventi/dsaid-s… x.com