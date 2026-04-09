Dopo il gol di Pellegrini nel match tra Inter e Roma, il commentatore di DAZN ha mostrato un siparietto divertente catturato dalla telecamera chiamata ‘BordoCam’. Il video ha mostrato le reazioni dei giocatori e dello staff in campo, suscitando sorpresa tra gli spettatori. La scena ha attirato l’attenzione degli appassionati, che hanno condiviso il momento sui social network.

di Stefano Cori Inter Roma sotto gli occhi del ‘BordoCam’, il noto format di DAZN ha svelato un simpatico siparietto andato in scena dopo il gol del 5-2. Un piccolo momento divertente pescato direttamente dal “BordoCam” DAZN di Inter-Roma, big match andato in scena nella sera di Pasqua. Siamo al 70? quando Lorenzo Pellegrini raccoglie la palla di Malen e di sinistro segna per i giallorossi il gol del 5-2. Proprio in questo istante nella panchina nerazzurra va in scena un simpatico teatrino, protagonisti Stefan de Vrij e soprattutto Davide Frattesi. Frattesi a de Vrij: “Ah è gol?”. Stefan de Vrij si accorge del gol (come tutti d’altronde) mentre Davide Frattesi, forse tradito dal rimbalzo, no. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Roma, Frattesi incredulo: avete visto cosa è successo dopo il gol di Pellegrini?

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Ma avete visto cosa ha fatto il marito di Federica Pellegrini? Web sconcertato, ma ha ragione da vendere!Uno sfogo durissimo, parole che non lasciano spazio a interpretazioni e una presa di posizione che ha acceso il dibattito sui social.

Temi più discussi: Inter-Roma, Frattesi sul 5-2: Sembrava gol!. Il siparietto con De Vrij è tutto da ridere; Super Sommer su Malen, Frattesi lo applaude: Bravo Yann, grande parata!; BORDOCAM – Segna Calhanoglu, guardate la reazione di Acerbi. E Hakan parla alla Nord.

BordoCam Inter-Roma, Frattesi confuso dopo il 5-2 di Pellegrini: Ah, è goal?Quando Alessandro Bastoni lascia il campo, al 13' del secondo tempo, il pubblico di San Siro riserva una standing ovation al difensore azzurro, già applaudito prima della gara dopo quanto accaduto in ... calciomercato.com

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Episodio durante Inter – Roma. Nel corso della partita, Cristante si avvicina all’arbitro Sozza chiedendo di poter parlare, ma durante il confronto arriva anche a toccarlo sulla spalla. Un gesto che porta subito alla reazione del direttore di gara, che lo richia - facebook.com facebook

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