il prezzo di benzina diesel e gpl oggi

Ogni mattina alle 8.30, QuiFinanza pubblica aggiornamenti sui prezzi dei carburanti in tutte le regioni italiane. Le variazioni riguardano benzina, diesel e gpl, con dati raccolti quotidianamente per fornire un quadro preciso delle tariffe praticate nelle diverse zone del paese. Queste informazioni sono utili per chi deve pianificare spostamenti o confrontare i costi di rifornimento.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.784 per la benzina, 2.139 per il diesel, 0.784 per il gpl, 1.601 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 09 aprile 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 2.105 Benzina SELF 1.778 GPL SERVITO 0.778 Metano SERVITO 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Prezzi benzina e diesel, che disastro!

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Benzina, i prezzi impennano: «Pericolo lockdown. E il diesel è ormai sopra i 2 euro quasi ovunque»BELLUNO - Lockdown energetico all'orizzonte? Non è da escludere o forse è già incombente. Quasi ovunque gasolio oltre i 2 euro al litro, e benzina sugli 1,80 euro. ilgazzettino.it

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