Esistono album che richiedono di essere ascoltati nella loro interezza, non solo per le canzoni più note, ma perché rappresentano un momento di massimo splendore di un gruppo musicale. Questi dischi, spesso considerati imprescindibili, sono più di una semplice raccolta di brani, ma una testimonianza autentica dello stato di forma di una band in un determinato periodo storico. La loro fruizione completa permette di cogliere l’essenza artistica e il significato di quel momento.

I dischi imprescindibili non sono quelli che contengono due o tre hit. Sono quegli album che vanno ascoltati nel loro insieme perché non sono una banale somma di canzoni più o meno belle, ma la fotografia dello stato di grazia di una band in quel preciso momento storico. In studio o anche dal vivo. Sono spesso pietre miliari, opere destinate a durare nel tempo, a lasciare il segno in più generazioni. Facile pensare a The Dark side of the moon dei Pink Floyd o a Pet Sounds dei Beach Boys. Ma anche a Kid A dei Radiohead, Blonde on blonde di Bob Dylan, American Idiot dei Green Day o a Me against the world di Tupac Shakur. Così, per non farci mancare nulla, ne abbiamo selezionati 150 che per noi sono il simbolo della bellezza in musica. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - I 150 album da ascoltare almeno una volta nella vita

Scopri 5 profumi da provare almeno una volta nella vitaIl mondo della profumeria è un universo affascinante e complesso, fatto di creazioni artistiche capaci di evocare emozioni, ricordi e sensazioni...

Leggi anche: Lazio segreto: 7 posti incredibili da visitare almeno una volta nella vita

How to Turn Your Dream Into Reality Even If You're Starting From Nothing

I dischi da ascoltare ad aprile 2026Il ritorno dei Kneecap dopo il processo, il math rock degli Angine De Poitrine, i Foo Fighters, l’incontro Doors-Public Enemy, il ‘Vangelo’ di Shiva, il ‘Disincanto’ di Madame e gli altri album che us ... rollingstone.it

I dischi da ascoltare a marzo 2026I pezzi jazzati di Flea che ti fanno «sentire sotto l’effetto di una droga», una nuova stramba Kim Gordon, il ritorno di Robyn, la medicina di Raye e gli altri album che usciranno nelle prossime set ... rollingstone.it