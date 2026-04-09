Uno studio condotto presso un’università statunitense ha analizzato come l’attività di giocare ai videogiochi, in particolare a Pokémon, durante l’infanzia possa aver modificato alcune aree cerebrali. La ricerca ha coinvolto adulti che hanno iniziato a giocare a Pokémon da bambini, evidenziando differenze rispetto a chi non ha avuto questa esperienza. I risultati sono basati su esami di imaging cerebrale e confronti tra i partecipanti.

Uno studio di Stanford mostra come giocare a Pokémon da bambini abbia influenzato lo sviluppo del cervello in modo misurabile. Per anni è stata vista come una semplice ossessione da bambini: cartucce infilate nel Game Boy, ore passate a memorizzare creature, mosse e tipi. E invece quella routine, ripetuta quasi senza accorgersene, potrebbe aver lasciato un segno concreto. Non solo nei ricordi. E possiamo definitivamente dire che s’è trattato di ben più di una moda passeggera, per citare Carl Brave. Un lavoro scientifico pubblicato nel 2019 e condotto dalla Stanford University ha messo sotto osservazione proprio chi è cresciuto con i primi capitoli della saga.🔗 Leggi su Esports247.it

© Esports247.it - Hai giocato a Pokémon da piccolo? La scienza dice che il tuo cervello è cambiato (e ti spieghiamo come)

Perché hai sempre la pancia gonfia: le 3 cause che nessuno ti dice (e come risolverle)Dimentichiamo per un attimo la classica sensazione di pesantezza dopo il pranzo della domenica.