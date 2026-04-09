Giovani e passione per il rugby il Monti Rovigo Junior vince la seconda edizione di ' Cocktail Party'

La seconda edizione di ‘Cocktail Party, il torneo di Rugby della Romagna’, si è conclusa con successo. L’evento si è svolto all’interno dello Stadio del Rugby di Cesena nelle giornate di venerdì 3 e sabato 4 aprile, coinvolgendo squadre giovanili. Il torneo ha visto la vittoria del Monti Rovigo Junior, che si è aggiudicato il trofeo nel corso delle finali. La manifestazione ha attirato numerosi giovani appassionati e appassionate di rugby.

Si chiude con un ottimo bilancio la seconda edizione di ‘Cocktail Party, il torneo di Rugby della Romagna’, manifestazione che nelle giornate di venerdì 3 e sabato 4 aprile ha trasformato lo Stadio del Rugby di Cesena nel cuore pulsante del rugby giovanile nazionale.“L’evento - informa una nota -. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Tutto pronto per la seconda edizione di “CockTail Party”, il torneo di Rugby della RomagnaIl 3 e 4 aprile lo Stadio del Rugby di Cesena ospita 12 formazioni Under 16 per il torneo organizzato dal Romagna RFC. Leggi anche: Rugby giovanile in campo. Via al ’CockTail Party’ Si parla di: Il big match tra Viadana e FemiCz Rovigo affidato ad Angelucci; Sabato 11 aprile ultimo match casalingo per il Borsari. Giovani e passione per il rugby, il Monti Rovigo Junior vince la seconda edizione di 'Cocktail Party'L’evento - informa una nota - ha visto la partecipazione di 12 squadre Under 16 provenienti da tutta Italia e con la partecipazione anche di una rappresentativa gallese ... cesenatoday.it