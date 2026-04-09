L'agente di Enzo Fernandez ha annunciato che la situazione tra il calciatore e il Chelsea si è risolta in breve tempo. Dopo alcune tensioni e dubbi sulla sua permanenza, ora si parla di un accordo raggiunto tra il giocatore e il club inglese. La vicenda ha tenuto banco nelle ultime settimane, con aggiornamenti contrastanti, fino a questa comunicazione ufficiale. La notizia ha suscitato attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

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© Calcionews24.com - Enzo Fernandez Chelsea, caso rientrato? L’annuncio del suo agente, Javier Pastore

Enzo Fernandez, l’agente Pastore rompe il silenzio! Ha fatto questo annuncio sul futuro del centrocampista del ChelseaEnzo Fernandez, l’agente Pastore rompe il silenzio! Ha fatto questo annuncio sul futuro del centrocampista del Chelsea Lewandowski Juve, Boniek...

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Enzo Fernandez Chelsea, caso rientrato? L’annuncio del suo agente, Javier Pastore: ecco cos’era successo tra i Blues e l’argentinoEnzo Fernandez Chelsea, caso rientrato? L'annuncio del suo agente, Javier Pastore: ecco cos'era successo tra i Blues e l'argentino ... calcionews24.com

Caso Enzo Fernandez, l'argentino sospeso tra rinnovo e cessione. E i compagni medianoClima teso in casa Chelsea, dove il caso Enzo Fernandez continua a far discutere. Dopo le dichiarazioni rilasciate durante l’ultima sosta internazionale,. tuttomercatoweb.com

Tsohon kocin Chelsea Jose Mourinho kan dakatar da Enzo Fernandez da Liam Rosenior ya yi: “Lokacin da nake Chelsea, 'yan wasana ba sa magana kan wasu kungiyoyin. Me ya sa Domin sun shagala da cin kofuna. Kuna cewa Madrid tana da kyau. Tabb - facebook.com facebook

IL CHELSEA NON PERDONA – IL CLUB LONDINESE HA MESSO FUORI ROSA LA SUA STELLA, ENZO FERNANDEZ, PER... x.com