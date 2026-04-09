La crisi in Libano, accompagnata dall’escalation militare tra Israele e il Libano, ha creato tensioni anche in Italia. La premier italiana si appresta a discutere in Parlamento di misure per contenere l’aumento dei costi energetici, in risposta alle conseguenze di questa situazione internazionale. La discussione si svolge in un momento di forte incertezza politica e di crescente preoccupazione per l’impatto economico delle tensioni nel Medio Oriente.

La Premier italiana si prepara a un confronto decisivo nelle aule parlamentari di Roma, dopo che l’escalation militare tra Israele e Libano ha messo in crisi la fragile speranza di una tregua. Giorgia Meloni, che ieri ha sottoscritto un documento congiunto insieme ai leader di Francia, Germania, Regno Unito, Canada, Danimarca, Paesi Bassi, Spagna e della Commissione Europea con Ursula von der Leyen e Antonio Costa, affronta oggi un momento di estrema pressione diplomatica. La decisione di condannare le operazioni israeliane, avvenuta a seguito del coinvolgimento di personale sotto bandiera ONU in scontri a Beirut, segue una mattinata di violenti raid che hanno impiegati 50 caccia per colpire il territorio libanese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crisi Libano: la mossa di Meloni per frenare l’inflazione energetica

Panetta avverte: crisi energetica lunga e inflazione incerta, il Medio Oriente ridisegna gli equilibri e mette a rischio crescita, stabilità e politica monetaria europeaCi sono fasi storiche in cui le parole delle istituzioni smettono di essere tecniche e diventano una dolorosa chiamata alla coscienza.

Crisi e petrolio, blitz di Giorgia Meloni nel Golfo: missione per rafforzare la sicurezza energetica nazionaleLa presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , è appena giunta a Gedda, in Arabia Saudita , per una missione istituzionale nei Paesi del Golfo .

Temi più discussi: L’INFERNO LIBANESE METTE IN CRISI LA TREGUA; Israele rompe gli indugi in Libano. Il fiume Litani sarà la nostra ultima frontiera: salta la diplomazia, l'Iran minaccia attacco totale; Lo 0,12% che scuote il mondo: Israele, il Libano e il blocco di Hormuz –; Beirut sotto le bombe: il più violento attacco del 2026 scuote il Medio Oriente.

Libano, Giulia Gerosa: «Prendere tutto quello che rappresenta la tua vita in venti minuti e scappare non è facile, le persone vivono una crisi estrema»Venti giorni di guerra in Medio Oriente. Il conflitto continua ad allargarsi, Israele prosegue i bombardamenti sul Libano dove è entrato anche con truppe di terra e Iran, da dove il conflitto armato, ... vanityfair.it

Israele sostiene la pausa di Trump sull'Iran ma tiene la guerra in Libano fuori dalla treguaIsraele ha approvato la pausa di due settimane decisa dal presidente Donald Trump nei raid contro l'Iran, ma afferma che l'intesa non si applica al Libano. La divisione mostra che, mentre Washington s ... msn.com

La crisi in Medio Oriente: giornata di lutto in #Libano dopo la drammatica ondata di attacchi lanciata ieri contro Hezbollah da Israele. Una sfida all’accordo di tregua. Oltre 200 morti, un migliaio i feriti. Questa mattina ancora raid sul sud del Paese. #Tg1 Marzia - facebook.com facebook

In Libano, la crisi continua ad aggravarsi. Oltre 1,1 milione di persone sono state costrette a lasciare la propria casa, la maggioranza senza aver trovato un rifugio sicuro. I bambini pagano il prezzo più alto: paura, sfollamenti e traumi profondi. x.com