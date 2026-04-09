L'attrice ha recentemente annunciato il suo prossimo matrimonio con il compagno, con il quale condivide una relazione caratterizzata da un'assenza di etichette e limiti temporali. La coppia vive il rapporto con un senso di libertà che mette in discussione le convenzioni tradizionali legate all'età e alle scadenze. La notizia arriva in un momento in cui l'attrice si mostra serena e determinata nel proseguire il suo percorso sentimentale senza compromessi.

L’attrice, che da poco ha annunciato l’imminente matrimonio con il compagno Claudio Gentili, vive l’amore con una libertà che fa saltare tutte le etichette, specie quelle legate all’età. C’è qualcosa in Corinne Cléry che sfugge al tempo. Non è solo una questione di bellezza – quella, sì, resta magnetica – ma di attitudine. Di sguardo. Di quella capacità rara di attraversare le stagioni della vita senza perdere la voglia di amare, di stupirsi, di ricominciare. E mentre il mondo si ostina a mettere etichette, a scandire l’amore con il cronometro, lei sorride e, con elegante leggerezza, le fa saltare tutte. Perché Corinne Cléry è così: una donna che non chiede il permesso di vivere. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Corinne Cléry: l’amore non ha età (e nemmeno scadenza) – Il ritratto di Barbara Fabbroni

Chi è Warren Beatty, il playboy americano e i flirt con Corinne Clery e Barbara BouchetWarren Beatty (nato nel 1937) è un celebre attore, regista e produttore statunitense, noto per film come Splendore nell’erba e Bulworth.

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Temi più discussi: Corinne Cléry, l'addio al teatro dopo un malore e l'annuncio delle nozze con Claudio Gentili; Corinne Cléry dice addio alle scene e si sposa a 76 anni: Devo pensare alla mia salute. Il matrimonio? Sarà presto; Corinne Clery e la fine dell'amore con Angelo più giovane di 28 anni: Lui non voleva capirlo. Chiamava i paparazzi per le foto sui...; Corinne Clery si sposa a 76 anni: Comincio un nuovo capitolo e lascio le scene.

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Corinne Cléry sposa (a Parigi il giorno di Natale) il fidanzato Claudio Gentili: ecco chi èL'episodio ha permesso a Corinne Cléry di riconsiderare la propria vita e decidere di convolare a nozze con il suo nuovo amore, il fidanzato Claudio Gentili, con cui ormai è legata da tempo. Dopo ... elle.com

Corinne Cléry: dall’addio al teatro al malore, fino al matrimonio a 76 anni con Claudio Gentili. Il cambio vita dell’attrice - facebook.com facebook

Corinne Clery su Rai Radio1: negli ultimi anni si ritrova a pensare sempre più spesso a un'attrazione verso le donne. Cosa ha detto: x.com