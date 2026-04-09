Sabato si è disputato il 30° incontro di Serie A tra Como e Inter, segnando un altro capitolo di questa lunga sfida tra le due squadre. Finora, i nerazzurri hanno ottenuto più vittorie rispetto ai padroni di casa, con vari risultati che hanno caratterizzato gli incontri passati. La partita ha visto diverse occasioni e momenti chiave, contribuendo a un bilancio complessivo in favore dell’Inter.

di Paolo Moramarco Como Inter, 30esimo confronto in Serie A tra le due squadre: bilancio a favore dei nerazzurri in tutte le sfumature. Ecco i numeri. Como Inter di domenica sera sarà il 30esimo confronto tra le due squadre in Serie A, con un bilancio che sorride nettamente ai nerazzurri. L’ Inter guida infatti il conto delle vittorie con 20 successi, contro le 6 affermazioni dei lariani e 3 pareggi. Non solo, ma i nerazzurri sono imbattuti nelle ultime 10 partite di campionato contro il Como, con un impressionante parziale di 24-2. La striscia di vittorie dell’Inter. Questa serie di risultati positivi è la più lunga per l’ Inter contro una singola squadra in Serie A. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Como Inter, 30esimo confronto in Serie A tra le due squadre: bilancio a favore dei nerazzurri ed occhio a quel dato!

Inter Roma, un classico della Serie A: numeri e precedenti tra le due squadre e quel dato curioso nel giorno di Pasqua!di Paolo MoramarcoInter Roma, insieme al derby d’Italia domenica torna l’altro grande classico della Serie A: numeri, precedenti e curiosità! Inter...

Leggi anche: Calvarese rivela: «L’Inter l’unica senza errori arbitrali a favore tra le big! E parliamo di questo dato»

Temi più discussi: Rivivi la diretta! Il RICORDO di LUCESCU, il DESTINO e il LEGAME con CHIVU. Lo SCUDETTO si decide a COMO?; Sabatini: Inter, non è finita: a Como sarà durissima. Interisti male in azzurro? Non è vero; Como, Fabregas: Domenica cercheremo una prova positiva contro i più forti d'Italia; Ranocchia: Bastoni non vuole andare via. Inter, sosta molto importante: vi spiego perché.

Como-Inter, in arrivo il 30esimo incrocio in Serie A: il bilancio è nerazzurro, i lariani sorridono in casaLa sfida di domenica sera sarà il 30esimo confronto tra Inter e Como in Serie A, con i nerazzurri che guidano il bilancio con 20 vittorie contro le 6 dei lariani e 3 pareggi a completare il quadro. L' ... msn.com

Como-Inter pronostico e quote, la chicca sul risultato esattoScopri il pronostico su Como-Inter con un focus sulla chicca dell'esperto sulle quote risultato esatto del match valido per il 32° turno di Serie A. calciomercato.com

Como-Inter senza tifosi nerazzurri: la protesta degli ultras In vista di Como-Inter, arriva una decisione forte: la Curva Nord non sarà presente al Sinigaglia. Il cuore del tifo organizzato ha scelto di disertare la trasferta per protestare contro le modalità di ve - facebook.com facebook

ESCLUSIVA Cauet: “Che Lautaro! Milan, quarto posto solo facciata. Se l’Inter vince a Como…” x.com