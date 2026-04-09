Una recente scoperta nel settore farmacologico ha portato allo sviluppo di una nuova molecola in grado di ridurre il colesterolo LDL fino al 64,6%. Lo studio evidenzia come questa sostanza possa rappresentare una novità significativa per le persone con livelli elevati di colesterolo, un fattore di rischio per infarti e ictus. La ricerca si concentra su pazienti che non rispondono bene alle terapie tradizionali o che necessitano di interventi più efficaci.

Una nuova molecola, l'enlicitide, sembra superare per efficacia tutti i trattamenti orali oggi disponibili contro il colesterolo LDL, il cosiddetto colesterolo "cattivo". Basta una compressa al giorno per abbattere i livelli di LDL già dopo otto settimane di cura. Con questa nuova terapia, gli esperti sperano di garantire il raggiungimento dei target clinici anche nei pazienti più difficili da trattare e ridurre drasticamente il rischio di infarto e ictus sul lungo termine. I dati clinici derivano dal trial CORALreef AddOn, condotto su pazienti adulti affetti da ipercolesterolemia e già colpiti da malattie cardiovascolari aterosclerotiche o considerati a elevato rischio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Colesterolo cattivo: c'è un farmaco che può aiutare a prevenire infarti e ictus

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