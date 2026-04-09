Carolina Marcialis è la moglie di Antonio Cassano, con cui si è sposata nel 2010. La coppia ha avuto due figli, Christopher, nato nel 2011, e Lionel, nato nel 2013. Carolina ha dichiarato di essere stata la dottoressa di Cassano, affermando di avergli aiutato a guarire da un problema di salute. La coppia vive insieme e ha una famiglia numerosa.

La moglie di Antonio Cassano è Carolina Marcialis: la coppia è convolata a nozze nel 2010 ed ha allargato la famiglia con l’arrivo l’anno successivo di Christopher, seguito da Lionel (2013). Chi è la moglie di Antonio Cassano. Stasera l’ex attaccante sarà tra gli ospiti della seconda puntata di Stanno Tutti Invitati, in onda a partire dalle 21:40 su Canale 5. Nato a Bari nel 1982, Cassano ha esordito con la maglia della sua città, per poi approdare alla Roma, dove conquista una Super Coppa Italia, rimanendo nella capitale tra il 2001 ed il 2006. Lascia la Serie A per la Liga, entrando nella rosa del Real Madrid. L’anno successivo rientra in Italia, sponda Sampdoria, segnando 41 in 115 presenze tra campionato, Coppa Italia, Coppa UEFAEuropa League e Champions League. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Carolina Marcialis, la moglie di Antonio Cassano: “È stata la mia dottoressa, mi ha guarito”

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