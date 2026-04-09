Nel corso delle ultime settimane, tra i concorrenti del Grande Fratello Vip è emerso un dubbio riguardo a una delle partecipanti: indossa una parrucca. La questione ha fatto rapidamente il giro dei social e dei programmi di gossip, alimentando speculazioni su eventuali motivi di salute o altri fattori personali. La questione ha attirato l’attenzione di pubblico e media, senza che siano state fornite spiegazioni ufficiali dalla diretta interessata.

Il gossip nella casa del Grande Fratello Vip non si ferma mai e, questa volta, a finire sotto la lente d’ingrandimento è il look di Alessandra Mussolini: tra frecciatine, battute pungenti e sospetti sussurrati, i suoi capelli sono diventati un vero e proprio caso, alimentando dubbi e curiosità anche tra il pubblico a casa. Alessandra Mussolini indossa una parrucca? Ecco da dove nasce il gossip. Tutto è partito dalle tensioni con Antonella Elia, con cui il rapporto si è incrinato fino a trasformarsi in uno scambio continuo di provocazioni. A far discutere è stato anche il cambio di look di Elia, commentato in modo tagliente da Alessandra, che l’ha paragonata a una « noce di cocco » e persino a una pianta grassa presente nella casa. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Alessandra Mussolini ha la parrucca? Se è vero, perché la indossa? C’entra una malattia? Scoppia il gossip

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Alessandra Mussolini ha la parrucca? Se è vero, perché la indossa? C’entra una malattia? Scoppia il gossipMolti sostengono che Alessandra Mussolini indossi una parrucca e c'è addirittura chi pensa che il motivo sia legato a una malattia. donnapop.it

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