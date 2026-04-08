Durante un'intervista televisiva, la showgirl ha dichiarato di scrivere di notte al presidente del governo spagnolo, suscitando sorpresa tra il pubblico e gli internauti. La rivelazione ha attirato l'attenzione sui social media, dove sono stati condivisi commenti e discussioni. La protagonista ha comunque evitato di entrare in dettagli ulteriori riguardo ai contenuti delle sue comunicazioni o alle ragioni di tali messaggi notturni.

La showgirl Valeria Marini ha sorpreso pubblico e web con una serie di rivelazioni inaspettate durante un’intervista televisiva. Ospite del programma Storie di Donne al Bivio, condotto da Monica Setta su Rai 2, la soubrette ha raccontato diversi episodi della sua vita privata e sentimentale, tra passato e presente. Tra tutte le dichiarazioni, quella che ha fatto più discutere riguarda il suo rapporto, almeno virtuale, con il premier spagnolo Pedro Sánchez. Nel corso dell’intervista, Marini ha infatti confessato di scrivere spesso al leader politico nelle ore notturne. Secondo quanto raccontato dalla showgirl, i messaggi riguarderebbero anche temi di attualità internazionale, come le tensioni geopolitiche o la politica globale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Valeria Marini: “scrivo di notte a Pedro Sánchez” (la rivelazione che spiazza il web)

Valeria Marini senza freni: ‘Scrivo di notte a Pedro Sanchez’, spunta il bacio segreto con SordiCosa ha rivelato Valeria Marini a Storie al bivio? Confessioni a raffica, tra politica internazionale, flirt e ricordi d’altri tempi.

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A Storie al Bivio su Rai 2, Valeria Marini ha confessato di avere una corrispondenza notturna via social con il presidente spagnolo Pedro Sanchez. Ha detto: "Lo adoro, lo stimo, è il mio uomo ideale. Ieri notte gli ho scritto a proposito di Trump e della guerra in I - facebook.com facebook

Intervistata da Monica Setta, Valeria Marini ha rivelato di aver scritto al presidente del Governo spagnolo Pedro Sánchez: "Lo adoro, lo stimo, è il mio uomo ideale. Ieri notte gli ho scritto a proposito di Trump e della guerra in Iran" x.com