Valentino Garavani Borsa A Spalla Valentino | Qualità e pr…

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Valentina La borsa all’uncinetto che fa innamorare | Tutorial crochet facile ed elegante

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Vendo borsa tote Valentino Garavani modello VLTN in pelle nera con logo bianco in grande sul fronte. Manici in tessuto nero, struttura rigida, chiusura magnetica. Completa di sacchetto porta-borsa originale e cartellino. Ottime condizioni. Ritiro nel Locarne - facebook.com facebook