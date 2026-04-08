A Torretta Antonacci le strade di terra sono ancora ricoperte di fango e ghiaccio, rendendo complicato il cammino per chi si trova nei campi. Nonostante il cielo si sia schiarito e il sole abbia fatto capolino prima di Pasqua, le condizioni delle vie di accesso restano problematiche. La situazione si trascina da tempo, coinvolgendo uomini e donne che lavorano nelle campagne.

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© Cms.ilmanifesto.it - Torretta Antonacci, i dannati dei campi tra fango e gelo

Tragedia nei campi, bracciante 29enne si impicca a Torretta Antonacci(Adnkronos) – Morto impiccato a 29 anni, in una baracca nel ghetto di Torretta Antonacci, il bracciante agricolo Alagie Singathe.

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TRAGEDIA Torretta Antonacci, bracciante trovato morto nel ghetto: aveva 29 anniSingathe, che proprio ieri aveva compiuto 29 anni, viveva da anni nell’insediamento e lavorava nei campi della Capitanata. statoquotidiano.it

Maltempo, il sindacato USB: A Torretta Antonacci centinaia di braccianti abbandonati dallo StatoLa Federazione di Foggia dell’Unione Sindacale di Base USB ha diffuso una dura denuncia sulla situazione dei braccianti agricoli dopo l’ondata di maltempo degli ultimi giorni. Mentre scriviamo, Torre ... foggiacittaaperta.it