Dal 26 al 28 giugno, nel Parco dei Sibillini, si svolge Fiastrapalooza, un festival diffuso che si svolge sulle acque e nelle baie del lago di Fiastra. Durante l’evento, è presente anche un’installazione musicale ispirata alla serie tv di Netflix

A Fiastrapalooza, il nuovo festival diffuso in scena dal 26 al 28 giugno sulle acque e le baie del lago di Fiastra, nel Parco dei Sibillini, sbarca la musica di " Stranger Things ", celebre serie tv pilastro di Netflix. Saranno Kyle Dixon e Michael Stein in persona, i due compositori texani della colonna sonora, a eseguirla dal vivo venerdì 26 giugno in un evento imperdibile (800 posti disponibili), al Castello Magalotti che sovrasta il lago. "Un’esperienza immersiva per tutti i fan della serie, a 10 anni dall’uscita della prima puntata, e per gli appassionati di musica – spiegano i promotori - impreziosita dal light design by Mfo, capace di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Stranger Things" a Fiastra

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