Stasera tutto è possibile 2026 | anticipazioni ospiti cast e giochi di oggi 8 aprile

. Questa sera, mercoledì 8 aprile 2026, va in onda la sesta puntata di Stasera tutto è possibile 2026, la nuova edizione dello show condotto da Stefano De Martino. Nel cast ritroviamo tutti gli ospiti che hanno reso cult il programma. Confermatissimi Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia, con le sue imitazioni delle grandi donne della tv. Ecco le anticipazioni di questa sera. Anticipazioni: cast, ospiti e giochi di oggi. Ogni settimana a Stasera tutto è possibile arriveranno vecchi e nuovi amici: comici, attori, personaggi dello spettacolo, pronti a mettersi gioco con le varie prove che non prevedono né vincitori né vinti, ma solo tante risate. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Stasera tutto è possibile 2026: anticipazioni, ospiti, cast e giochi di oggi, 4 marzoQuesta sera, 4 marzo 2026, va in onda la prima puntata di Stasera tutto è possibile 2026, la nuova edizione dello show condotto da Stefano De Martino.

Temi più discussi: Stasera tutto è possibile, mercoledì 1 aprile: anticipazioni e tema 'AstroStep'; Stasera tutto è possibile, Elenoire Casalegno e Anna Tatangelo tra gli ospiti del 1º aprile; Stasera tutto è possibile - S2026E6 - Puntata del 08/04/2026 - in diretta su Rai 2 08/04/2026 alle 21:20; Stasera tutto è possibile su Rai 2: ospiti e anticipazioni della quinta puntata.

A Stasera tutto è possibile Stefano De Martino gioca in cucina. Gli ospiti della penultima puntataTra i giochi di stasera ci sono Passa la palla, Colonna sonora e Segui il labiale, fino ad arrivare al momento più atteso, quello della Stanza inclinata. Come sempre, in studio non mancano il ... iodonna.it

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