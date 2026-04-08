Il direttore generale delle risorse idriche ha incontrato il nuovo ministro del Turismo per discutere delle criticità legate alla prossima stagione. Durante l'incontro, sono state affrontate le conseguenze di una frana nel Molise che potrebbe influenzare il flusso di visitatori. La discussione si è concentrata sulle misure necessarie per garantire la sicurezza e la ripresa delle attività turistiche nella regione interessata.

Starace incontra neo ministro al Turismo Mazzi: "Preoccupazione per la stagione turistica alle porte, causa frana Molise" “Con la stagione turistica alle porte e la previsione di poter accogliere anche nei prossimi mesi in Puglia milioni di visitatori, l'interruzione dell'A14 e della ferrovia sulla linea Adriatica espone l'intera regione a un danno che può avere conseguenze drammatiche per il territorio e per gli operatori del settore, che già in queste settimane si stanno preparando – ha dichiarato l’assessora Starace -. Il presidente Decaro lo ha già detto con chiarezza in queste ore: il blocco della dorsale adriatica rischia di isolare la Puglia nel momento più delicato dell'anno. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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