Shopping folle a Milano | ruba in due store e morde l’agente

Una donna di 34 anni, originaria del Marocco, è stata arrestata nel centro di Milano con l’accusa di rapina impropria dopo aver sottratto capi d’abbigliamento in due negozi e aver aggredito gli agenti intervenuti. La donna avrebbe anche morso un ufficiale durante l’intervento, che si è concluso con l’arresto. La vicenda ha attirato l’attenzione nella zona commerciale del capoluogo lombardo.

Una donna di 34 anni, originaria del Marocco, è stata arrestata in centro a Milano con l’accusa di rapina impropria dopo aver rubato capi d’abbigliamento e aggredito le forze dell’ordine. L’episodio è avvenuto durante i pattugliamenti della Polizia locale nelle zone dello shopping. La sospetta è entrata nel punto vendita Oviesse portando con sé un sacchetto vuoto, che ha poi riempito di vestiti prima di uscire senza pagare. Successivamente, la donna si è diretta verso il negozio Zara, dove ha sottratto altri sei articoli. Al momento di superare i tornelli, l’allarme antitaccheggio ha segnalato il furto, dando inizio a una serie di scontri fisici. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Shopping folle a Milano: ruba in due store e morde l’agente Sorpreso mentre tenta il furto di un'auto, tira calci, pugni e morde un agente: un arresto in Barriera di MilanoÈ successo a Torino nella serata di domenica, 22 febbraio, nel quartiere Barriera di Milano.