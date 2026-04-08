L’attrice ha espresso il suo disappunto riguardo alle scene di sesso trasmesse in televisione, affermando di preferire un approccio più sottile e meno esplicito. Ha spiegato di trovare più interessante mantenere un certo mistero piuttosto che mostrare tutto chiaramente. La sua posizione riporta l’attenzione sul modo in cui vengono rappresentate le scene intime in tv, lasciando intatta la discussione sul modo di raccontare il sesso sul piccolo schermo.

Oggi, davanti alle scene di sesso in tv, Sharon Stone guarda altrove. Non perché sia cambiato il tema, ma perché è cambiato il modo di raccontarlo. Mentre si prepara a entrare nella terza stagione di Euphoria («Penso davvero che tutti i genitori dovrebbero vedere questa serie. È davvero quello che sta succedendo nel mondo», dice), l’attrice torna a riflettere su ciò che ha attraversato tutta la sua carriera: il confine sottile tra ciò che si mostra e ciò che si suggerisce. Un confine che negli anni sembra essersi spostato, lasciando sempre meno spazio all’allusione e sempre più all’evidenza. Non c’è nostalgia nelle sue parole, né il tentativo di contrapporre passato e presente. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Sharon Stone critica le scene di sesso in tv e spiega di preferire il mistero all’evidenza. Riaprendo così il dibattito su Basic Instinct

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