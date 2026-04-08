Un rivenditore ha annunciato un’offerta speciale per i nuovi clienti: un alimentatore da 120 watt, in grado di ricaricare fino a quattro dispositivi contemporaneamente, può essere acquistato a circa 1 euro. La promozione riguarda esclusivamente chi effettua il primo acquisto. L’offerta è limitata nel tempo e si applica solo attraverso canali specifici del rivenditore. Non sono state fornite informazioni sul numero di unità disponibili o sulle modalità di acquisto precise.

Un nuovo alimentatore da 120 Watt è disponibile per i nuovi clienti di un rivenditore al costo di circa 1 €. L’accessorio permette di alimentare quattro dispositivi contemporaneamente utilizzando un unico punto di ricarica. L’estensione della capacità di carica risolve il problema dello spazio limitato. È una soluzione ideale si trova in hotel durante i viaggi, utilizza ciabatte condivise in ambito lavorativo o ha poche prese vicino al letto. Il sistema richiede esclusivamente quattro cavi per funzionare a pieno regime. La spina è progettata per il mercato italiano, eliminando l’obbligo di utilizzare adattatori esterni per collegarsi alla rete elettrica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ricarica 4 dispositivi a 1€: l’offerta shock per l’hub da 120W

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