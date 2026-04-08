Realpolitik | tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi

Realpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming di oggi, 8 aprile 2026. Questa sera, mercoledì 8 aprile 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda RealPolitik, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate, noto giornalista del Corriere della Sera e volto familiare di diversi programmi televisivi come opinionista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Nel corso della serata, un focus sugli effetti del conflitto in Iran sui mercati energetici, tra aumento dei prezzi e tensioni sugli approvvigionamenti, e sulle strategie del Governo guidato da Giorgia Meloni per fronteggiare il rischio di una nuova crisi. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Stasera, mercoledì 8 aprile, nuovo appuntamento con #Realpolitik, condotto da Tommaso Labate, in prima serata, su #Rete4. Nel corso della serata, un focus sugli effetti del conflitto in Iran sui mercati energetici, tra aumento dei prezzi e tensioni sugli approvvi - facebook.com facebook

@AngeloBonelli1 ospite a #RealPolitik, questa sera #8aprile, ore 22.00 su #Rete4. Non mancare! x.com