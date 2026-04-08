L’aumento dei costi dei fertilizzanti, con un incremento del 40%, sta portando a un aumento di circa 200 euro per ettaro per gli agricoltori italiani. Questa situazione è collegata alle tensioni nel Medio Oriente, che stanno influenzando i prezzi di materie prime e fertilizzanti. L’impatto si riscontra direttamente nelle casse degli agricoltori, che devono affrontare costi più elevati per mantenere le proprie coltivazioni.

L’escalation del conflitto in Medio Oriente sta producendo effetti immediati anche sull’economia agricola italiana. L’ aumento dei prezzi di fertilizzanti, carburanti, energia e materiali tecnici, si traduce in un incremento dei costi di produzione. Si arriva fino a 200 euro per ettaro. Una crescita che supera il 30% per molti input produttivi e che, secondo le stime del Centro Studi Divulga, rischia di mettere sotto pressione l’intero sistema agroalimentare nazionale. Una concatenazione di fattori che avrà conseguenze sulla redditività delle aziende agricole e la sicurezza alimentare del Paese. Costi in aumento, perché il settore agricolo è in crisi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Quanto costa la guerra agli agricoltori, fertilizzanti a +40%: fino a +200 euro per ettaro

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