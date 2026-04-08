Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Il prezzo del gas all’ingrosso oggi, 8 aprile 2026, viene monitorato attraverso il valore del PSV. Questo indicatore riflette il costo del gas naturale all’interno del mercato italiano e viene aggiornato quotidianamente. Le tendenze recenti mostrano variazioni rispetto ai giorni precedenti, influenzate da fattori di mercato e disponibilità delle risorse. Il valore odierno del PSV rappresenta un punto di riferimento per operatori e consumatori nel settore energetico.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Oggi, 8 Aprile 2026, il prezzo del gas naturale all’ingrosso sul mercato italiano PSV (Punto di Scambio Virtuale) si attesta a 50,83 euroMWh, pari a circa 0,482 euroSmc (conversione effettuata considerando il coefficiente 1 MWh? 1,055 Smc). L’andamento del PSV nelle ultime settimane mostra una fase di relativa stabilità, con una leggera tendenza al ribasso rispetto ai picchi registrati a fine marzo. Dopo aver toccato valori superiori a 58 euroMWh (circa 0,55 euroSmc) a inizio mese, il prezzo si è progressivamente ridotto, oscillando intorno ai 48-51 euroMWh (0,46-0,48 euroSmc) negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso Temi più discussi: Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Lunedì 30 marzo 2026; Aggiornamento PUN e PSV di oggi, venerdì 3 aprile; PUN luce e PSV gas 30 marzo: balzo della luce a +16,1% in un giorno; Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Giovedì 2 aprile 2026. Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrossoQuanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento Il valore del PSV oggi, 6 Aprile 2026, è pari a circa 0,459 euro/Smc. Questo valore deriva dalla conversione del ... quifinanza.it Aggiornamento PUN e PSV di oggi, martedì 7 aprileNella giornata di oggi martedì 7 aprile, il PUN luce si attesta a 0,12792 €/kWh, rispetto al valore di 0,10885 €/kWh registrato ieri. La variazione giornaliera risulta pari a +17,5%. facile.it Dopo l'annuncio del cessate il fuoco in #Iran, il prezzo del #gas all'apertura del mercato di riferimento TTF di Amsterdam è decisamente diminuito: -19%, pari a 43 euro al megawattora (pur rimanendo più caro del 31% rispetto ad 1 anno fa). - facebook.com facebook ++Crolla il prezzo del #gas: il future di maggio sul TTF di Amsterdam scende del 17% a 43€/MWh++ x.com